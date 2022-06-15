Оренбург, , 13:20 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 14 июня, выявили всего девять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в больницах лечатся 67 человек с COVID-19. Состояние 18 пациентов оценивается как тяжёлое. Четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 45 пациентов получают кислородную поддержку.

Число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 216 950. Выздоровели 212 016 человек, 35 — за минувшие сутки. Жертвами заболевания стали 4022 оренбуржца. Один летальный исход подтверждён 14 июня.