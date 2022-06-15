Москва, , 15:02 — REGNUM В субъектах России стартовало строительство модульных спортзалов. За три года их будет создано 84 по стране. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Спортивная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вице-премьер подчеркнул, что строительство быстровозводимых спортивных объектов осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Напомним, предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов Президент Владимир Путин поддержал на Съезде партии в 2021 году.

«Выполняя поручение Президента по привлечению россиян к здоровому образу жизни, Правительство проводит работу по созданию в субъектах современной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности. В рамках федпроекта «Бизнес-спринт» в регионах стартовало строительство модульных спортзалов. Объекты будут созданы в Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также в Татарстане и Удмуртии. На эти цели из федерального бюджета выделено 390 млн рублей. Всего в ближайшие три года по всей стране будет построено 84 таких спорткомплекса с использованием российских комплектующих и оборудования. Заниматься в них смогут все желающие», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в 2022 году Правительство за счет перераспределения средств, высвободившихся из-за отмены международных соревнований, дополнительно направило около 2 млрд. рублей на строительство объектов в рамках федпроекта «Бизнес-спринт». Общая сумма финансирования создания 185 «умных» площадок и 5 быстровозводимых модульных спортзалов из федерального бюджета составила более 5 млрд рублей.

«Модульные залы — по сути те же спорткомплексы, но их преимущество в том, что они быстровозводимы и более экономичны в содержании. Важно, что такие объекты адаптируются к любым погодным условиям и могут работать как летом, так и зимой. Благодаря строительству модульных спортивных залов снижается нагрузка на региональные бюджеты, а жители получают дополнительную возможность — модульные залы доступны для всех и предназначены для занятий индивидуальными и игровыми видами спорта, а также проведения различных соревнований», — сказал министр спорта Олег Матыцин.

Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» утвержден на основе одной из 42 инициатив Правительства России. В период 2022—2024 годов по всей стране будет построено около 370 спортивных объектов — открытых «умных» спортивных площадок и быстровозводимых модульных спортивных залов в шаговой доступности, на эти цели будет направлено 12 млрд рублей. К 2030 году в рамках реализации федпроекта в России будет построено более 1000 «умных» площадок и модульных спортивных залов.