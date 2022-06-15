Москва, , 13:20 — REGNUM Ранние рисковые этапы геологоразведочных работ нужно проводить на частные инвестиции, а не за счёт федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов на пленарном заседании Госдумы.

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По его словам, на сегодняшний день Россия практически единственная страна в мире, которая до сих пор финансирует эти работы из бюджета. В Китае, Австралии, Канаде и ЮАР поисковые стадии изучения недр практически полностью отданы частным инвесторам.

«Уже очевидно, что проведение поисковых работ с целью выявления новых месторождений требует привлечения частных инвестиций. Нужны меры экономического стимулирования и создания необходимой правовой основы», — сказал Мамедов.

Он отметил, что действующая стратегия развития минерально-сырьевой базы такую возможность предусматривает только после 2025 года, и для скорейшего решения назревших вопросов правового регулирования недропользования потребуется помощь депутатского корпуса.