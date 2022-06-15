Улан-Удэ, 15 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 48 пациентов. Всего коронавирус с начала пандемии победили 133 707 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 136 974. За сутки выявлено десять новых носителей, семь человек госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса, по данным на 15 июня, стали 3033 пациента.