Сеул, 15 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В 2022 году Южная Корея заняла 27-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Международного института развития менеджмента (IMD).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что по сравнению с результатами прошлого года Южная Корея опустилась на четыре позиции.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает Дания, за ней следуют Швейцария, Сингапур и Швеция.

Между тем среди стран, чей доход на душу населения превышает $30 тыс., а население — больше 50 млн человек, Южная Корея занимает четвёртое место, уступая США, Германии и Великобритании.

Отметим, что при составлении рейтинга учитываются четыре категории: экономические показатели, эффективность бизнеса, эффективность правительства и инфраструктура.

По экономическим показателям рейтинг Южной Кореи сместился на четыре ступени до 22-го места, по эффективности правительства — на две ступени, до 36-го места, по эффективности бизнеса — на шесть ступеней, до 33-го места.