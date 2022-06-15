Костромские депутаты просят надевать электронные браслеты на педофилов
Кострома, 15 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы обратятся к Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору ФСИН Аркадию Гостеву с просьбой надевать электронные браслеты на людей, признанных виновными в совершении преступлений против детей. Об этом со ссылкой на проект обращения сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт половых преступлениях и деяниях, связанных с покушением на жизнь несовершеннолетних. Депутаты предлагают контролировать с помощью техники лиц, вышедших на свободу и находящихся под административным надзором.
Согласно российскому законодательству, технический контроль примеряется только к осужденным, подозреваемым или обвиняемым. На лиц, находящихся под надзором правоохранителей после отбывания срока, мера не распространяется.
Напомним, первое заседание по делу об убийстве 5-летней Вероники Николаевой в Костроме пройдёт сегодня, 15 июня. Слушания проходят в закрытом режиме. Кроме этого Следственный комитет расследует дело о халатности, возбужденное в отношении полицейского, осуществлявшего надзор за одним из убийц девочки — Денисом Герасимовым. Мать ребёнка считает правоохранителей виновными в случившемся и требует с полицейского компенсацию морального вреда в размере 11 млн рублей.