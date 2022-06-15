Кострома, 15 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы обратятся к Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору ФСИН Аркадию Гостеву с просьбой надевать электронные браслеты на людей, признанных виновными в совершении преступлений против детей. Об этом со ссылкой на проект обращения сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обвиняемые в убийстве 5-летней костромички Денис Герасимов и Вадим Беляков

Речь идёт половых преступлениях и деяниях, связанных с покушением на жизнь несовершеннолетних. Депутаты предлагают контролировать с помощью техники лиц, вышедших на свободу и находящихся под административным надзором.

«4 января 2022 года в Костроме была зверски убита 5-летняя девочка, перед смертью она подверглась сексуальному насилию. Убийство было совершено группой лиц, один из которых ранее был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности, а в момент трагедии находился под административным надзором. Согласно официально опубликованных данных в 2021 году правоохранительные органы выявили более 848 тысяч преступников, 58% из них совершили преступления вновь. Представляется, что наличие на таких лицах электронного браслета способствовало бы предупреждению совершения повторных преступления», — говорится в обращении.

Согласно российскому законодательству, технический контроль примеряется только к осужденным, подозреваемым или обвиняемым. На лиц, находящихся под надзором правоохранителей после отбывания срока, мера не распространяется.

Напомним, первое заседание по делу об убийстве 5-летней Вероники Николаевой в Костроме пройдёт сегодня, 15 июня. Слушания проходят в закрытом режиме. Кроме этого Следственный комитет расследует дело о халатности, возбужденное в отношении полицейского, осуществлявшего надзор за одним из убийц девочки — Денисом Герасимовым. Мать ребёнка считает правоохранителей виновными в случившемся и требует с полицейского компенсацию морального вреда в размере 11 млн рублей.