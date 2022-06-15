Триполи, 15 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В правительстве Ливии сообщили о финансовых потерях в результате забастовки работников нефтедобывающих компаний и портов. Об этом 15 июня сообщает Fawasel со ссылкой на заявление министра нефти и газа страны Мохаммеда Ауна.

Bashneft.ru Добыча нефти

По его словам, ежедневно страна не отправляет на мировой и внутренний рынок 1,1 млн баррелей нефти. Из-за нестабильной ситуации с добычей нефти, иностранные государства и компании не рискуют направлять в Ливию танкеры.

Ряд танкеров, направленных ранее, простаивают в ливийских портах без погрузки.

Ранее работники нефтяной инфраструктуры прекратили работу в знак протеста против правительства премьер-министра Абдель-Хамида Дабайбы. Нефтяники требуют от главы правительства оставить свой пост и передать власть в стране парламенту.