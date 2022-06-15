Ижевск, , 13:16 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовное дела в отношении 10 жителей республики, обвиняемых в организации занятия проституцией другими лицами и содержании притонов для занятия проституцией, совершенное организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Массаж Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным следствия, обвиняемые являются руководителями и администраторами трех массажных салонов, где под видом релаксирующих услуг за деньги оказывались услуги сексуального характера.

«Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена Сотрудниками Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике», — подчеркнули в ведомстве.

В ближайшее время с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией. В том числе сексуальные услуги оказывала одна несовершеннолетняя.

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