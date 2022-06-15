Москва, , 13:16 — REGNUM На торгах 14 июня нефть марки Brent в моменте превышала отметку $125 за баррель, столкновение с которой привлекло фиксацию прибыли, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

«В итоге нефть Brent не только откатилась, но и завершила день на отрицательной территории, потеряв почти 1% и закрывшись немногим выше $121. Сегодня, 15 июня, котировки остаются под давлением, усиление которого спровоцирует возвращение под уровень $120.

Покупатели, вдохновленные сокращением добычи нефти в России, попытались протолкнуть фьючерсы к новым высотам, но план не удался на фоне общей турбулентности на мировых площадках, где господствуют страхи по поводу рецессии на фоне высокой инфляции и жесткой политики Центробанков.

Поскольку спрос на энергоносители напрямую зависит от самочувствия экономики, рынок не может полностью игнорировать этот фактор, хотя в целом перспективы черного золота по-прежнему выглядят конструктивно.

Отчет API не оказал значимого влияния на поведение Brent. Релиз показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли почти на 750 тыс. баррелей, тогда как запасы бензина сократились более чем на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на символические 234 тыс. баррелей.

Сегодня минэнерго США представит официальную статистику по запасам, однако трейдеры могут проигнорировать отчет, сосредоточившись на решении Федрезерва.

Если Центробанк все же решится повысить ставку на 0,75%, нефть марки Brent ощутит на себе давление со стороны растущего доллара», — полагает эксперт.

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