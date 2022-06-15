Москва, , 13:16 — REGNUM О заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга по поводу возможности перевода украинских военных с использования постсоветского оружия на вооружение НАТО в Кремле пока не слышали. Об этом 15 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, не видели пока этого заявления», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит план перевода украинских боевиков с постсоветского вооружения на оружие НАТО.