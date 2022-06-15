Москва, , 13:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит проблемы Японии и Великобритании в «больной психологии», передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Островитяне, у них психология больная абсолютно, они думают только о себе, — что японцы, что англичане», — сказал Володин в ходе обсуждения ситуации вокруг «Сахалина — 2».

«Нет у них простора, человеколюбия нет. Озлобляются на всех и так себя ведут», — констатировал спикер Госдумы.

В ходе «правительственного часа» с участием главы Минприроды Александра Козлова Володин обратил внимание на недружественные действия Японии при участии в проекте «Сахалин — 2». Спикер Госдумы заявил о том, что в России будут добиваться либо выхода Японии из «Сахалина — 2», либо перемены позиции государства в отношении антироссийских санкций.

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