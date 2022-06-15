Москва, , 13:12 — REGNUM Япония должна определиться, остается ли она партнером для России или будет дальше придерживаться санкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обратив внимание на ситуацию с вокруг СРП «Сахалин — 2».

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

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Ранее сообщалось, что Япония не станет выходить из «Сахалина-2», несмотря на осуждение российской военной операции на Украине и поддержку санкций.

«Мы будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается, как прибыль — так партнеры, а как санкции — недружественные отношения. Пусть выберут для себя. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы…», — сказал он в ходе «правительственного часа» с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

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