Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали 61 человека с ковидным диагнозом. Об этом 15 июня сообщили в региональном оперштабе. Это на 23 человека больше, чем за предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

В стационарах, по состоянию на 15 июня, находятся на лечении 1046 больных (-95 пациентов к уровню прошлых суток). Из этого числа 181 человек лежит в реанимации (-9), к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов (+3). В Петербурге за сутки 34 человека покинули больницы после выздоровления.

В городе по-прежнему имеется 1341 койка для лечения больных с ковидом и пневмонией. Эти места находятся в шести городских стационарах.

На лечении COVID-19 в домашних условиях состоят 1519 больных. Этот показатель за сутки сократился на 41 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной столице за минувшие сутки зафиксировали 212 случаев заражения коронавирусом (+11). От ковида, как основной причины, скончались десять больных (-1), а излечились 323 пациента (+142).