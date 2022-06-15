Пермь, , 13:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 14 июня, в ковидные центры поступили 16 пациентов. Это на 15 больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии число выявленных в регионе общее носителей коронавируса достигло 370 821. За минувшие сутки зарегистрирован 41 случай. Новые факты заболевания отмечены в восьми муниципалитетах: в Перми, Березниках, Верещагинском, Пермском, Лысьвенском, Октябрьском, Соликамском и Чусовском муниципальных и городских округах.

В Прикамье оправились от болезни 361 964 человека. Жертвами COVID-19 стали 8828 человек, в том числе один человек — 14 июня.