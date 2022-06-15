Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин выявил нарушения по итогам проверки общежития Переславского колледжа им. А. Невского. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области Проверка в колледже им. А. Невского

Проверка прошла после жалоб украинских беженцев, размещённых в общежитии колледжа, среди которых есть дети. Нарушения касаются организации питания в столовой колледжа и пожарной безопасности. Кроме того, в общежитии не было положенных аптечек.

«Проверяемые объекты являются местом массового пребывания и проживания несовершеннолетних. Полагаю органам пожарного надзора необходимо оперативно отреагировать на выявленные нарушения», — сказал Михаил Крупин.

Омбудсмен вынесен мотивированное заключение о нарушении прав и законных интересов студентов и несовершеннолетних, проживающих в пункте временного размещения. Оно направлено в надзорные органы. Как сообщили в аппарате уполномоченного, выявленные нарушения администрация колледжа оперативно устраняет.