Москва, 15 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 14 июня немного подросла, закрывшись над уровнем 58 руб. преимущественно за счет укрепления USD на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUMсотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Индекс доллара достиг новых 20-летних максимумов, благодаря своему защитному статусу и жесткой политике ФРС США. Впрочем, уже сегодня, 15 июня, рубль снова идет в наступление, вернув котировки под отметку 57 руб.

Курс российской валюты остается волатильным, и в ближайшее время неспокойный характер торгов будет сохраняться. При этом попытки восстановления доллара сменяются продажами, перевес бычьих факторов остается на стороне рубля.

Рубль выигрывает от состояния баланса импорта-экспорта, справляясь даже в условиях заметного послабления ранее введенных валютных ограничений. Дополнительные продажи иностранной валюты до конца месяца обеспечит стартующий в РФ налоговый период.

В ближайшей перспективе не исключены новые поползновения долларовых быков, но в рамках основного сценария ожидается сохранение низких позиций USD. Позднее сегодня Федрезерв пример решение по монетарной политике и, скорее всего, повысит ставку на 0,5%.

Поскольку многие уже ожидают повышения на 0,75%, более осторожный шаг Центробанка может разочаровать доллар и сыграть на руку рублю.

Такой сценарий допускает возвращение цен ниже 55 руб. Правда, реакцию на итоги заседания российские активы будут демонстрировать уже 16 июня», — пояснил эксперт.

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