Москва, 15 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью «Известиям» о борьбе с мошенническими call-центрами, хакерскими атаками, а также о работе банка в области импортозамещения.

Киберпреступность

По словам Кузнецова, тренд на дальнейший рост телефонного мошенничества сохранял актуальность вплоть до начала специальной военной операции на Украине. В январе 2022 года клиенты «Сбера» 250 тыс. раз обращались в банк с обращениями по поводу мошенничества, в феврале было зафиксировано 264 тыс. обращений. 24 февраля звонки прекратились. Но после 20-х чисел марта мошенники опять активизировались, хотя и в несколько меньших масштабах. При этом, сегодня 80–90% звонков — это уже не «служба безопасности Сбербанка»: сейчас мошенники чаще действуют от имени других крупных организаций.

«Подавляющее большинство мошеннических call-центров сегодня расположено на территории Украины, — констатирует Станислав Кузнецов. — В интернете в открытую размещаются объявления о найме на работу в преступные call-центры в таких городах, как Львов, Днепр, Запорожье, Одесса и так далее. Анализ переписки и призывов в чатах поиска работы крупных центров телефонного мошенничества (скажем, в Днепре или Одессе) показывает, что вербовщики напрямую призывают вступать в ряды преступников для атаки на граждан РФ».

Крупный мошеннический call-центр в Бердянске также специализировался на звонках гражданам России. В нем было «трудоустроено» около 300 человек. В день они совершали порядка 5 тысяч звонков по базе из телефонных номеров 20 млн россиян, собранной в результате различных утечек.

«За четыре месяца только по «Сберу» предотвращен ущерб на 108 млн рублей, а звонили преступники, понятное дело, далеко не только клиентам «Сбера», — отметил Станислав Кузнецов. — Поскольку клиенты «Сбера» надежно защищены, мошенники обзванивали преимущественно клиентов других банков: по данным МВД, 80% потерпевших — клиенты одного очень крупного банка».

Что касается так называемых «тюремных» call-центров на территории России, то благодаря конструктивному взаимодействию «Сбера» с прокуратурой и ФСИН ситуация в этой сфере заметно улучшилась: объем мошенничества из мест лишения свободы на территории РФ за последние два года уменьшился в 10 раз. Крупные call-центры прекратили свое существование — остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. «Поэтому могу с уверенностью сказать, что с тюремными call-центрами мы в целом справились», — заявил зампред правления Сбербанка.

Сегодня в фокусе внимания находится борьба с так называемыми «дроперами» — людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты. В Сбере выявили 25 тысяч клиентов с признаком дропера и осуществляют за ними дополнительный контроль. С начала этого года банком заблокировано более 50 тысяч попыток выпуска карт-дропов, притом что за весь прошлый год — всего 17 тысяч По оценкам банка, реальное число дроперов в России может достигать 500 тысяч человек. В связи с этим Станислав Кузнецов заявил о необходимости ввести административную и уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам в целях незаконного обналичивания. Сейчас «дроперы» привлекаются к уголовной ответственности по существующим статьям УК РФ (ст. 158 — «Кража», ст. 159 — «Мошенничество»), но это лишь те, кто непосредственно обналичивает похищенные денежные средства.

Отдельное направление работы российских банков — это борьба с хакерскими атаками всех видов. Как сообщил зампред правления Сбербанка, по данным ЦБ РФ в период с 24 февраля по 12 апреля произошло 265 крупных DDoS-атак на российские банки. Это в 22 раза больше, чем в начале года. Только «Сбер» в I квартале 2022 года успешно отразил 349 DDoS-атак. И это в 10 раз больше, чем в IV квартале 2021 года, когда было всего 32 атаки (за весь прошлый год — 154).

Помимо DDoS-атак активно используется целевой фишинг и адресное общение. Только за март количество фишинговых атак на сотрудников российских компаний выросло вдвое. В своих письмах злоумышленники убеждали запустить вложенный вредоносный файл или перейти по ссылке для его скачивания, чтобы тем самым проникнуть в периметр компании. В целом, по словам Станислава Кузнецова, число хакерских атак с программами-вымогателями с начала спецоперации увеличилось в три раза. «Вот для наглядности статистика по «Сберу»: в I квартале 2022 года злоумышленники пытались отправить нашим сотрудникам более 18 тыс. писем с вредоносными вложениями. Все эти письма были заблокированы, так что своих целей преступникам достичь не удалось», — сообщил зампред правления Сбербанка.

Еще одна угроза для безопасности таится в программном обеспечении, основанном на принципах Open Source, в котором всё чаще выявляются разного рода «закладки»: от демонстрации антироссийских лозунгов до деструктивного воздействия на критическую информационную инфраструктуру. «Поэтому мы проверяем абсолютно все обновления ПО на наличие таких закладок и разрешаем обновления только после того, как убедимся в их безопасности. Мы также создали репозиторий проверенного ПО и теперь используем в своей деятельности только его. В целом опыт «Сбера» показал, что противостоять новым угрозам можно. Однако для этого необходимо пересмотреть подход к использованию иностранного ПО и софта с открытым кодом», — констатировал Станислав Кузнецов.

Процесс импортозамещения в Сбере уже идет полным ходом. «Располагая современными многоуровневыми средствами защиты, мы полностью обеспечиваем безопасность своих систем. И, более того, «Сбер» готов обеспечить защиту данных других российских организаций, у нас есть для этого эффективные решения», — говорит Кузнецов. Один из флагманских продуктов в этой сфере — уникальная платформа для безопасной трансформации сети Secure SD-WAN от компании BI. ZONE. Она позволяет за несколько минут построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и головным офисом». Сейчас устройство проходит сертификацию в ФСБ по уровню доверия КС1-КС3 для использования в критической инфраструктуре и госорганах.