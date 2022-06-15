Белгород, 15 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки госпитализированы 30 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в федеральном оперативном штабе. Выздоровели ещё 33 жителя, скончался один человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 186 пациентов, в том числе восемь человек находятся на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 419 жителей.

Всего в Белгородской области зарегистрировано 131 377 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 128 498 человек, скончались от осложнений 2 274 пациентов.