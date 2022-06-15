Горно-Алтайск, 15 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Республике Алтай официально стартовал купальный сезон. Первый пляж в Горно-Алтайске открыт в урочище Еланда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Пляж в Горно-Алтайске

Купание здесь будет разрешено ежедневно с 11 до 19 часов. На месте организовано дежурство спасателей, проведена очистка и водолазное обследование дна, а территорию обработали от клещей.

В связи с началом купального сезона спасатели призвали жителей и туристов соблюдать правила поведения в водоёме.

«Запрещено заплывать за буйки, обозначающие границы купания, прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей, подавать крики ложной тревоги, оставлять детей без присмотра, плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах», — отметили в правительстве.

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