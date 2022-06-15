Черкесск, 15 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии прошел туристический слет «Вахта Памяти». В нем приняли участие 45 команд из Ставропольского края, ЛНР и Белгородской области, сообщили 15 июня в пресс-службе администрации города Невинномысска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Вахта памяти. Вечный огонь»

«Мероприятие объединило 45 команд, почти тысячу представителей предприятий и учреждений городов Невинномысск, Ставрополь, Антрацит Луганской Народной Республики и Белгородской области», — говорится в сообщении.

По традиции состоялись митинг и возложение цветов к мемориалу защитникам Северного Кавказа. В течение нескольких дней команды состязались в спортивных соревнованиях и различных творческих конкурсах. Одними из конкурсантов стали казаки Невинномысского городского казачьего общества.

В 2022 году слет «Вахта Памяти» проводился на Софийской поляне в Архызе уже в 18-й раз. В нем приняло участие рекордное число команд. Годом ранее их было 40, а число участников составляло около 500 человек.