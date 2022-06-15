Астана, 15 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Казахстан привержен работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества. Эти организации развиваются нормально, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24», вышедшем 15 июня.

kremlin.ru Саммит ОДКБ. Москва

Он отметил, что эти организации «развиваются совершенно поступательно, нормально». Предположения о том, что Казахстан якобы охладел к участию в ЕАЭС и ОДКБ и собирается выйти из них, совершенно не соответствуют действительности.

«Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях», — сказал Токаев.

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