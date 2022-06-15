Новосибирск, , 13:06 — REGNUM На магистралях Новосибирска должен быть усилен контроль качества выполненного ремонта. Соответствующее поручение на аппаратном совещании с главами администраций районов города и Центрального округа сегодня, 15 июня, дал мэр Анатолий Локоть.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Вчера мне доложили о том, что на двух объектах ремонтные работы закончены, в том числе на улице Нарымской. Однако местами уложили асфальт так, что он вышел на уровень поребриков. Это бросается в глаза. Кое-где прямо с парковочного кармана можно заехать на тротуар. Так не должно быть. Да, контракт не подразумевал замену поребриков, но существуют нормативы, и это расстояние должно выдерживаться, — сказал Локоть. — Ставлю задачу следить за теми объектами, которые считаются выполненными, и в дальнейшем не снижать качество контроля».

Он поручил профильному департаменту следить и за качеством ремонта в разгар работ.