Сыктывкар, , 13:04 — REGNUM В Коми доставлено свыше 20 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, сообщает минздрав республики.

Клещ

«Вакцина уже распределена во все поликлиники и центральные районные больницы тех территорий, где есть опасность получить укус клеща. В частности, препарат доступен в медучреждениях Сыктывкара, Корткеросского, Сыктывдинского, Усть-Куломского, Усть-Вымского, Сысольского, Койгородского и Прилузского районов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за неделю от клещей пострадали почти полтысячи человек.