Пермь, 15 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют ухудшение погодных условий. Кратковременные дожди, местами грозы, сильный ветер с порывами до 20 метров секунду будут властвовать в регионе 16 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Прикамью.

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По данным гидрометцентра, 17 июня циклоническая деятельность обеспечит выпадение кратковременных дожей. Грозовая активность ожидается и ночью, и днём, сопровождаемая усилением ветра до 18 м/с. В Пермском крае похолодает.

В субботу (18 июня) повсеместно пройдет кратковременный дождь, днём локально отметятся ливни. Грозовая деятельность активизируется, ветер усилится. Грозовая деятельность начнёт ослабевать 19 июня.