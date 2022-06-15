Краснодар, 15 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Бывший заместитель прокурора Успенского района Краснодарского края признан виновным в получении крупной взятки, сообщили 15 июня в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено следствием и судом, райотдел МВД проводил проверку из-за незаконной эксплуатации МУП «Успенский водоканал» водозаборной скважины. Заместитель прокурора, которому было известно о проверке, вызвал к себе директора водоканала и предложил ему за взятку в 200 тысяч рублей поспособствовать принятию решения об отказе в возбуждения уголовного дела. Директор на предложение согласился, однако сообщил о нем правоохранителям. В результате 17 марта 2021 года зампрокурора был задержан сотрудниками УФСБ с поличным — после передачи денег.

Суд признал бывшего прокурорского работника виновным в коррупционном преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет и десять месяцев в колонии строгого режима, также он должен заплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки — в миллион рублей. В течение ближайших шести лет он не сможет занимать должности в государственных органах и органах власти.