Самара, , 13:19 — REGNUM Первое место в рейтинге по сумме финансирования проектов, поддержанных фондом президентских грантов, без учета показателей городов Москва и Санкт-Петербург, заняла Самарская область. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Фонд президенских грантов ФПГ

Сообщается, что в области поддержку получат 129 проектов на общую сумму 233,5 млн рублей. Всего на конкурс было представлено 11 203 проекта.

В Самарской области в текущем году по итогам первого конкурса поддержку получили 65 проектов, по результатам второго — 64 проекта. Более 40% победивших на конкурсе проектов посвящены поддержке семей, социально незащищенных слоев населения, граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, победителями стали проекты, направленные на укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, на религиозное воспитание и духовно-нравственное развитие личности.

Отмечается, что поддержку фонда президентских грантов получат четыре проекта по охране окружающей среды и защите животных, в том числе по профилактике безнадзорности животных.