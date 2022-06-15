Доха, 15 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Власти Катара начали программу оказания гуманитарной помощи Сомали из-за критической продовольственной ситуации в стране. Об этом 15 июня сообщает официальное информационное агентство QNA.

DFID Сомали

По данным журналистов, засуха в Сомали ставит страну перед угрозой тотального голода. На грани голода находятся 7,1 млн человек, или примерно половине населения страны.

В связи с этим, государственная благотворительная организация Qatar Charity начала поставки помощи на территорию африканской страны. Катарские власти закупают продуктовые наборы стоимость в 395 катарских риалов ($1 = 3,6 риала) и комплекты помощи, в которые входят предметы первой необходимости стоимостью 566 риалов.