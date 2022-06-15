Москва, 15 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. На основе данных о лицензиях на поиск питьевой воды в России появится единый реестр, который заработал в полную силу к 2024 году. Об этом 15 июня заявил заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

«На основе этих данных мы создадим общегосударственный реестр питьевой воды. В нём будут собраны все базы данных о лицензиях, запасах, уровне добычи и, самое главное, уровне потребления», — заявил Козлов.

«Мы сможем оперативно контролировать рациональное использование водных ресурсов, просчитывать потребности и перераспределять наши силы, деньги по поиску воды на определённые регионы, которые нуждаются в этом», — продолжил он.

Прототип цифровой платформы уже разработан: пилотным регионом, где его отработали стала Тульская область.

«Следующими пилотными регионами будут Калужская область, Ставрополье и Чеченская республика. Эти регионы отличаются друг от друга водных объектов по распределению лицензий», — указал министр.

«До конца года платформа будет полностью готова, чтобы уже к 2023 году принять необходимые изменения в законы. Мы ожидаем, что потребует изменить Водный кодекс, закон о водоснабжении и добавить полномочия Роспотребнадзору и Минприроды. в 2024 году единый реестр заработает полномасштабно», — отметил он.