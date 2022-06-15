Ярославль, 15 июня 2022, 13:42 — REGNUM В Ярославле депутаты муниципалитета напомнили властям о нерешённых проблемах во время обсуждения отчёт мэра за 2021 год. Обсуждение прошло 15 июня на заседании муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Малютин пожелал властям держать свои обещания. Он вспомнил, что бывший мэр Владимир Волков пообещал благоустроить два объекта в Заволжском районе вместо одного, но по итогу «Озёрная Гривка» до сих пор не закончена.
Его коллега Константин Шлапак поднял вопрос о том, что проблема переезда троллейбусов из депо на Городском Валу на Ленинградский проспект так и не решена.
Присутствующий на заседании заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский в ответ пояснил, что сейчас власти занимаются документацией, поскольку изменилась стоимость работ. Доделать депо Волканевский пообещал до конца 2022 года.
Большое количество критики работы экс-мэра, а вместе с ним и мэрии прозвучало от депутатов КПРФ. Евгения Овод выразила недовольство внезапным уходом Волкова.
Её коллега по фракции Наталия Бобрякова в очередной раз вспомнила про транспортную реформу, а также раскритиковала благоустройство в районах.
Также Бобрякова рассказала о большом количестве крыс в городе, заявив, что «такое ощущение, что крысы здесь живут и здесь хозяева, а мы гости в городе».
После выступления депутатов КПРФ председатель муниципалитета Артур Ефремов попросил коллег быть более корректными в своих суждениях и пригласил на «один день с главой» для того, чтобы они могли увидеть реальную ситуацию в районах.
Впрочем, помимо критики звучали и похвалы в адрес мэрии. Так депутат Сергей Калинин сказал об активном строительстве детских садов, а Сергей Смоленский — о росте доходов бюджета и активном участии мэрии в федеральных программах. А один из депутатов предложил мэрии активнее размещать на улицах города социальную рекламу, чтобы радовать горожан и туристов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство народных избранников проголосовали за то, чтобы принять отчёт к сведению. Оценка деятельности мэра и мэрии не предполагалась.
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