Ярославль, , 13:42 — REGNUM В Ярославле депутаты муниципалитета напомнили властям о нерешённых проблемах во время обсуждения отчёт мэра за 2021 год. Обсуждение прошло 15 июня на заседании муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Контейнерная площадка в Ярославле Вконтакте

Алексей Малютин пожелал властям держать свои обещания. Он вспомнил, что бывший мэр Владимир Волков пообещал благоустроить два объекта в Заволжском районе вместо одного, но по итогу «Озёрная Гривка» до сих пор не закончена.

«Многие обещания не выполняются, а мы ведь за вами повторяем для жителей. Я бы хотел пожелать, чтобы когда какие-то громкие публичные заявления делаются, чтобы потом они последовательно выполнялись и по качеству, и по срокам», — подчеркнул Алексей Малютин.

Его коллега Константин Шлапак поднял вопрос о том, что проблема переезда троллейбусов из депо на Городском Валу на Ленинградский проспект так и не решена.

«Депо на Ленинградском проспекте не готово к приему троллейбусов, и логистика троллейбусного маршрута она абсолютно неправильная. С Нефтестроя троллейбусы едут в Брагино на работу. Когда вопрос будет закрыт? И просьба максимально ускорить, потому что мы уже два года кормимся одними обещаниями», — отметил народный избранник.

Присутствующий на заседании заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский в ответ пояснил, что сейчас власти занимаются документацией, поскольку изменилась стоимость работ. Доделать депо Волканевский пообещал до конца 2022 года.

Большое количество критики работы экс-мэра, а вместе с ним и мэрии прозвучало от депутатов КПРФ. Евгения Овод выразила недовольство внезапным уходом Волкова.

«Мэр-назначенец в Ярославль больше не нужен. И не надо тут говорить, что это прерогатива Ярославской областной думы, всё зависит от изменения Устава, я думаю, что непосредственно нужно с этой инициативой выходить. Нужно услышать запрос горожан — мэр должен быть местный, мэр должен оставаться здесь жить, а не сниматься, как бизнес-табор цыган, куда-то они сейчас там поехали и, значит, что-то там делают. И даже на отчёт не приходят. И даже «до свидания» не говорят. Неуд с двумя минусами Волкову», — заключила Овод.

Её коллега по фракции Наталия Бобрякова в очередной раз вспомнила про транспортную реформу, а также раскритиковала благоустройство в районах.

«Вы простите меня, но город Ярославль за прошлый год превратился в большой мусорный полигон. Ситуация ненормальная, когда мусор вовремя не увозится, когда мусор на контейнерной площадке не убирается, а потом — жители, выйдите пожалуйста на субботник. Так это чей мусор-то? Он с контейнерных площадок развалился. А Владимир Михайлович очень любил говорить: горожане — не гадьте. Поэтому, результат работы на сегодняшний момент — неудовлетворительный», — высказалась Бобрякова.

Также Бобрякова рассказала о большом количестве крыс в городе, заявив, что «такое ощущение, что крысы здесь живут и здесь хозяева, а мы гости в городе».

После выступления депутатов КПРФ председатель муниципалитета Артур Ефремов попросил коллег быть более корректными в своих суждениях и пригласил на «один день с главой» для того, чтобы они могли увидеть реальную ситуацию в районах.

Впрочем, помимо критики звучали и похвалы в адрес мэрии. Так депутат Сергей Калинин сказал об активном строительстве детских садов, а Сергей Смоленский — о росте доходов бюджета и активном участии мэрии в федеральных программах. А один из депутатов предложил мэрии активнее размещать на улицах города социальную рекламу, чтобы радовать горожан и туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство народных избранников проголосовали за то, чтобы принять отчёт к сведению. Оценка деятельности мэра и мэрии не предполагалась.

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