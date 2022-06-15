Астана, 15 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Заявления о том, что в Казахстане «охладели» к РФ и планируют выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не соответствуют действительности. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Я выступал в Москве, говорил, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан — при чем, подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России», — сказал Токаев.

Он назвал такие заявления о республике далёкими от реальности. Казахстанский президент призвал не политизировать ситуацию и не высказывать по этому поводу «досужие вымыслы».

Напомним, в январе ряд городов Казахстана охватили массовые беспорядки. Для нормализации ситуации Токаев обратился за помощью в ОДКБ. После нормализации обстановки иностранный контингент был выведен из республики.