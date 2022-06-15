Азовский район, Ростовская область, 15 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Автомобиль инкассаторов попал в смертельное ДТП в Ростовской области. Инцидент случился утром 15 июня на трассе в Азовском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предположительно, 26-летний водитель Mazda не справился с управлением, и он задел задела инкассаторскую «Газель». Иномарка опрокинулась в кювет, «Газель» перевернулась.

Водитель иномарки погиб на месте, пишет телеграм-канал Don Mash. Трое инкассаторов с травмами госпитализированы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое.