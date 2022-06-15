Москва, 15 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой показано как врачи отдельного аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ ведут оказание медпомощи жителям Луганской народной республики (ЛНР), обнародовало 15 июня Минобороны России.

Publicdomainpictures.net Врач

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как медики ВДВ РФ ведут прием большой группы детей, из которых большей части необходима стоматологическая помощь.

«Отдельный аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск в рамках проходящей специальной военной операции оказывает квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим, получившим ранения, для того чтобы они быстрее вернулись в строй, но и местному населению Луганской народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что из-за большой загруженности системы здравоохранения ЛНР медики из России взяли на себя часть этой работы и ведут поликлинический прием граждан республики, включая детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что эвакуация гражданских лиц с территории завода «Азот» в Северодонецке была сорвана обстрелами украинских войск.