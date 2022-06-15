Луганск, 15 июня 2022, 13:00 — REGNUM Гуманитарным коридором с территории завода «Азот», оккупированном украинскими силовиками, смог воспользоваться один человек. Об этом 15 июня сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции республики Александр Никишин.
По его словам, военнослужащие ЛНР начали соблюдать режим прекращения огня и организовали гуманитарный коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка.
«Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода», — сказал Никишин в эфире Первого канала.
По его словам, по коридору за первый день его работы вышел один дедушка. Он отпросился у националистов якобы за вещами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НМ ЛНР рассказали о сорванной эвакуации гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке.