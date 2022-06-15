Луганск, 15 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Гуманитарным коридором с территории завода «Азот», оккупированном украинскими силовиками, смог воспользоваться один человек. Об этом 15 июня сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции республики Александр Никишин.

Lug-info.com ЛНР

По его словам, военнослужащие ЛНР начали соблюдать режим прекращения огня и организовали гуманитарный коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка.

«Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода», — сказал Никишин в эфире Первого канала.

По его словам, по коридору за первый день его работы вышел один дедушка. Он отпросился у националистов якобы за вещами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НМ ЛНР рассказали о сорванной эвакуации гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке.