Пенза, 15 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Пензе на базе дворца спорта «Буртасы» стартовало первенство России по прыжкам в воду. В соревнованиях принимают участие 186 спортсменов из 15 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Sport. pnzreg.ru Первенство России по прыжкам в воду в Пензе

На открытии соревнований министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва отметила, что состязания являются отличной возможностью проявить себя.

«Зачастую на первенствах России мы узнаем новые имена талантливых атлетов, которые только начинают свой путь. Желаю всем удачи и красивых прыжков! Пусть победит сильнейший!» — заключила глава ведомства.

Пензенскую область на соревнованиях представляют 16 спортсменов, которые уже успели завоевать первые награды.

Первенство России в Пензе продлится до 19 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае в Пензенской области прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по плаванию и скоростному бегу на роликовых коньках.

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