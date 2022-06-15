Москва, 15 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Серьёзное ужесточение ответственности для водителей, которое предусматривают законопроекты, уже принятые Госдумой в первом чтении, могут привести к росту спроса на каршеринговые автомобили. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 июня, заявила адвокат Ирина Каплун, комментируя планы изымать авто за вождение без прав, выезд на встречную полосу и пьяную езду.

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Она отметила, что согласно ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества — мера уголовно-правового характера, заключающаяся в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, совершившего преступление. Так, согласно данным поправкам, будет производиться конфискация транспортных средств, в случае нарушения: управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, штраф за что не превышает суммы в размере 300 000 рублей; превышение установленной скорости движения от 60 до 80 км/ч — до 2 500 рублей, превышение установленной скорости движения свыше 80 км/ч — до 5 000 рублей, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения – до 5 000 рублей; а также повторного управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (новая правка Яровой в КоАП) – 100 000 рублей.

«Очевидно, что цены машин, особенно в нынешней ситуации, превышают суммы указанных штрафов в десятки, а иногда и сотни раз. Так, имеет место быть явная несоразмерность штрафных санкций последствиям нарушения обязательств. Как минимум, странно будет видеть норму, где предусмотрена ответственность либо в назначении штрафа в размере до 5 000 рублей, либо в конфискации транспортного средства. Вместе с тем невольно закрадывается мысль пользоваться арендой машин, ведь конфисковать машину, которая не принадлежит нарушителю на праве собственности, просто нельзя, и куда гуманнее отделаться штрафом», — пояснила юрист.