Париж, , 12:57 — REGNUM Крупный лидер джихадистов был захвачен в Мали в приграничной зоне французскими солдатами, сообщает Le Figaro.

Французские военные в Мали TM1972

В ночь с 11 на 12 июня 2022 года операция сил «Бархан» позволила захватить высокопоставленного представителя Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сахаре.

По данным штаба, захваченный в Мали лидер джихадистов организовал несколько нападений на различные военные позиции в Мали, в том числе на Гао. Руководил сетями по внедрению самодельных взрывных устройств.

Военные будут удерживать задержанного в течение нескольких дней для «этапа собеседований», прежде чем лидер джихадистов будет передан властям Мали.

Франция находится на пути к выводу военных сил из Мали после девяти лет участия в боевых действиях.