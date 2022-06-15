Париж, 15 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Крупный лидер джихадистов был захвачен в Мали в приграничной зоне французскими солдатами, сообщает Le Figaro.

TM1972 Французские военные в Мали

В ночь с 11 на 12 июня 2022 года операция «Бархан» позволила захватить высокопоставленного представителя «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сахаре.

По данным штаба, захваченный в Мали лидер джихадистов организовал несколько нападений на различные военные позиции в Мали, в том числе на Гао. Руководил сетями, которые занимались установкой самодельных взрывных устройств.

Военные будут удерживать задержанного в течение нескольких дней для «этапа собеседований», прежде чем лидер джихадистов будет передан властям Мали.

Франция находится на пути к выводу военных сил из Мали после девяти лет участия в боевых действиях.