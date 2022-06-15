Москва, , 12:57 — REGNUM Тотальное импортозамещение и не понадобилось бы, если бы в предыдущие десятилетия и руководство страны, и промышленники больше бы заботились о сохранении суверенитета в сфере критически важных технологий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 июня, комментируя высказывания главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Сергей Чемезов Kremlin.ru

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Как сообщалось ранее, Чемезов заявил, что Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на «предательство» Запада, и что идти на «тотальное импортозамещение» не следует.

« Чиновники высокого ранга должны выражать свои мысли ясно и точно. Чемезов — чиновник высокого ранга, и он говорит о некоем «предательстве» со стороны Запада, которое не является для России поводом «закрывать окна и двери». Как это понимать? Мы что, были с Западом в каком-то союзе? Запад давал России какие-то клятвы верности? Нет, ни США и их союзники по государственной линии, ни тем более совокупный Запад таких клятв России не давали. Тогда откуда такое определение? Неужели «наша» элита подумала, что те клятвы верности, которые ОНА давала Западу в конце 1980-х и в 1990-е и верность которым сохраняла вплоть до самого последнего времени (а кто-то и сейчас эту верность хранит), служат основанием требовать верности и от Запада? Просто бред какой-то!

Видимо, из-за этой зацикленности на Западе и сложилась ситуация, когда мы вынуждены обсуждать вопрос о том, бессмысленны или небессмысленны попытки «тотального импортозамещения в России». Конечно, тотального импортозамещения быть не должно, но оно и не понадобилось бы, если бы в предыдущие десятилетия и руководство страны, и промышленники больше бы заботились о сохранении суверенитета в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны, шире смотрели бы на вопросы международного сотрудничества.

Не совсем мне также ясно, что генеральный директор «Ростеха» понимает под словами «глобальный мир». Чемезов почему-то считает, что наша страна «должна оставаться его частью». Известно, кто сегодня управляет «глобальным миром», и именно поэтому нам не так просто справляться с внешним экономическим давлением, а наши партнеры в других регионах мира далеко не всегда, как хотелось бы главе «Ростеха», «ведут себя последовательно и принципиально».