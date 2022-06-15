Кызыл, 15 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Туве создают добровольческие народные дружины, которых будут привлекать к участию в охране государственной границы России. Организовывать работу добровольцев будет специально созданный штаб дружин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России Алтайские пограничники

Штаб возглавит один из зампредов правительства. Кроме того, штабы муниципаоьного уровня создадут в пяти районах, входящих в пограничную зону — Монгун-Тайгинском, Овюрском, Тес-Хемском, Тере-Хольском и Эрзинском.

«Дружины численностью не менее 5 человек каждая будут созданы в 15 поселениях, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе. Дежурство дружинники будут нести вместе с подразделениями пограничников», — отметили в правительстве.

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