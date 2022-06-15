Сочи, Краснодарский край, , 12:56 — REGNUM Двоих туристов спасли специалисты «Кубань-Спас» в ночь на 15 июня в горах в районе Сочи. Об этом сообщается в телеграм-канале «Кубань-Спас».

Туристы skeeze

Ночью спасателям Краснополянского отряда поступила информация о двух туристах из посёлка Афипского и из Сочи, которые по стационарно натянутым веревкам спускались вниз с горы Черная пирамида хребта Аибга. При спуске один из туристов поскользнулся, упал на спину и скатился вниз кулуара. Туристы не сумели выбраться самостоятельно и запросили помощь экстренных служб.

Спасатели Краснополянского отряда «Кубань-Спас» совместно с сотрудниками ЮРПСО МЧС России и ГЛК «Красная Поляна» установили местонахождения пострадавших около 02:46. Одного из них при помощи альпинистского снаряжения спустили в безопасное место. Второго туриста смогли эвакуировать только с рассветом, около 06:20. Затем оба пострадавших были доставлены в расположение спасательного формирования «Красная Поляна». Известно, что туристы получили ушибы и ссадины.