Сыктывкар, , 12:55 — REGNUM В Коми на ремонт школ к началу нового учебного года направят 322,6 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства будут направлены на ремонт 7 объектов: двух школ в Усть-Куломском районе (в посёлках Кебанъёль и Шэръяг); школы в Ижемском районе (в посёлке Кипиево); школы в Корткеросском районе (в селе Нившера); школы в Сыктывдинском районе (в селе Палевицы); школы в Усть-Цилемском районе (в селе Трусово); гимназии имени А. С. Пушкина в Сыктывкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России планируется до 2026 года привести в порядок 7,3 тыс. зданий образовательных организаций.