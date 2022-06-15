Йошкар-Ола, , 12:55 — REGNUM С начала эпидсезона в Марий Эл за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 555 человек, в том числе 175 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пострадавших сократилось вдвое.

Клещ

Только за минувшую неделю с 6 по 12 июня от клещей пострадали 135 жителей республики, включая 38 детей. Большинство случаев нападения фиксируется в лесах и лесных массивах около населенных пунктов — 47,9%, 20,9% — на территории населенных пунктов, 13,9% – на территории садоводческих товариществ, 8,8% – в парках и скверах, 2,3% – на кладбищах, 6,1% – за пределами региона.

Как сообщало ИА REGNUM, у мужчины, который проживает в Йошкар-Оле, зарегистрировано заражение клещевым боррелиозом. Нападение клеща произошло на территории СНТ «Сатурн». При этом клещ не был передан в вирусологическую лабораторию, в связи с чем пострадавшему не было назначено профилактическое лечение.

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