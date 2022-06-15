Кострома, 15 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Костромской области за январь–март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 36,8% до 42% выросла доля убыточных организаций. Об этом сообщает Костромастат. В расчёт берутся крупные и средние предприятия с численностью от 250 работников.

Доля убыточных организаций, инфографика Костромастата

Всего в области имеется 121 таких организаций, 123 из них получили прибыль в размере 6,2 млрд рублей. Остальные 98 закрыли отчётный период с убытками в размере 1 млрд рублей.

Больше всего заработали предприятия, занимающиеся обработкой древесины — 54% в общей сумме прибыли, производством химических вещества (6,6%), производством и распределением газа (5,4%).

Интересно, что внушительный вклад в убыток внесли ряд деревообрабатывающих фирм (17,2%). Кроме них наихудшим образом дела шли в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (15,5%), металлургии (13,1%).

Отметим, что по данным Росстата на конец 2019 года убыточными в регионе были признаны 36,2% организаций, в 2020 их доля выросла до 39,8%, а в 2021 — сократилась до 34,7%.