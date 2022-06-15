Пермь, 15 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Бывший прокурор Индустриального района Перми подал апелляцию на приговор первой инстанции, сообщают СМИ.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

Ранее Дзержинский районный суд города признал экс-прокурора виновным в вымогательстве и получении крупной взятки, подстрекательстве к превышению должностных полномочий, организации и подстрекательстве к служебному подлогу, а также семи преступлениях, связанных с посредничеством в крупном взяточничестве.

Установлено, что суждённый в 2015–2018 годы получил две взятки на общую сумму 3 млн рублей. В ответ предполагалось покровительство ряду коммерческих организаций. Кроме того, он выступал посредником в получении денежных средств различными должностными лицами и способствовал незаконному прекращению шести исполнительных производств в службе судебных приставов.

Суд назначил экс-прокурору 11 лет колонии строго режима со штрафом в размере 10 млн рублей. Ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.