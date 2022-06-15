Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM Чкаловский райсуд Екатеринбурга снова разрешил фотографу Дмитрию Лошагину выйти из колонии раньше отведённого ранее срока. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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Ходатайство осуждённого об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. Правда, судебный акт пока не вступил в законную силу.

Прокуратура в суде возражала против досрочного освобождения Лошагина. По сведениям ведомства, он не признал за собой вины и не извинился перед родственниками погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, фотограф был осуждён за убийство своей супруги-фотомодели. Ранее районный суд неоднократно освобождал его условно-досрочно, но затем облсуд отменял эти решения.