Вашингтон, 15 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Всемирный банк продолжает оказывать помощь Афганистану. Ещё 150 миллионов долларов выделено на оказание помощи сельскому населению страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) WFranz Фермеры

ООН объявила о выделение помощи 14 июня. Решение было принято на 50-й сессии Совета ООН по правам человека.

Эти средства являются частью пакета помощи Всемирного банка в размере 195 миллионов долларов для сельских районов Афганистана.

Эта помощь выделяется в то время, когда жители сельских районов Афганистана, особенно крестьяне, сталкиваются с глубокой нищетой и серьёзными экономическими проблемами, так как они не могут даже приобрести семена для посева.