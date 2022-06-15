Москва, 15 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Региональные власти стали обязаны загружать данные о лицензиях в единую автоматизированную систему. Об этом 15 июня заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме.

Kremlin.ru Александр Козлов

«Я уже говорил про промышленные воды в контексте извлечения лития, но всё же главный ресурс — это питьевая вода. На сегодняшний день в стране выдано 52 тыс. лицензий на поиск и добычу питьевых и технических подземных вод. При этом почти 80% этих лицензий на федеральном уровне мы не видим, так как с 2014 года полномочия по их выдаче переданы регионам», — заявил Козлов.

«С этого же года, благодаря поправкам в закон о недрах, все субъекты обязаны подгружать свои данные о лицензиях — и архивные тоже — в Федеральную автоматизированную систему лицензирования и недропользования», — указал он.

По его словам, на основе этих данных будет создан общегосударственный реестр питьевой воды.

«В нём будут собраны все базы данных о лицензиях, запасах, уровне добычи и уровне потребления. Мы сможем оперативно контролировать рациональное использование водных ресурсов, просчитывать потребности и перераспределять наши силы, деньги по поиску воды на определённые регионы, которые нуждаются в этом», — отметил Козлов.

Прототип цифровой платформы уже разработан, добавил министр, и пилотным регионом, где его отработали, стала Тульская область. Следующими станут Калужская область, Ставрополье и Чечня.