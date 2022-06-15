Москва, , 12:52 — REGNUM Законопроект о полисах ОСАГО сроком действия от месяца до года внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Страховка ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается внести в пункт 1 статьи 10 закона об ОСАГО изменение, установив срок действия договора обязательного страхования в интервале от одного месяца до одного года.

Сейчас на более короткий срок допускается заключение договора ОСАГО в следующих случаях: во-первых, при временном использовании на территории Российской Федерации зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств на весь срок временного использования, но не менее чем на 5 дней; во-вторых, в случае приобретения транспортного средства (покупки, наследования, принятия в дар и тому подобного) для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней.

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