Москва, 15 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. У Украины имеются большие проблемы, которые ставят под угрозу её будущее, заявил 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что через два года Украины как государства на карте мира может уже и не быть.

«Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это всем хорошо известно. И да, это можно констатировать», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что на Украине продолжается сопротивление националистических подразделений, а руководство страны не готово и не хочет обуздать их и трезво взглянуть на ситуацию.

«Вот поэтому, конечно, ничего хорошего Украине это не сулит», — уверен Песков.